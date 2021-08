C'è un po' di Cuneo nella medaglia d'oro olimpica della nazionale di volley francese

C'è anche un po' di Granda nell'oro olimpico della nazionale di volley francese che ha battuto 3-2 la Russia in finale. Nello staff tecnico di Laurent Tillie c'è il cuneese Paolo Perrone, classe 1993, scoutman della nazionale transalpina dal 2017, ora assistent coach e durante la stagione alla Power Volley Milano.

È arrivato alla nazionale francese di volley dopo essere sbarcato anni fa al Lione di Silvano Prandi, dove si è messo in mostra. Ha girato l'Europa, come scoutman, esperto di statische, e allenatore in seconda. Dopo aver conquistato la CEV Challenge Cup a marzo 2021 con Milano, oggi può portare al collo una medaglia d'oro olimpica.