I risultati dell'Atletica Mondovì all'IV Edizione 8run

3 Agosto – Villanova Mondovì – “IV Edizione 8run”

Martedì 3 agosto, sul classico percorso di 8 km degli Eula nella periferia di Villanova Mondovì, si è tenuta la quarta edizione della “8Run” organizzata dall’Associazione J'Amis dij Bongiuan e dalla A.S.D. PAM Mondovì - Chiusa Pesio con il sostegno del Comune di Villanova Mondovì.

A imporsi sugli oltre 200 partecipanti è stato Gianluca Ferrato dell’Atletica Saluzzo, seguito dal compagno di squadra Paolo Aimar e Giulio Garello (Atletica Racconigi), con il nuovo record del tracciato con 25'08"; tra le donne la vittoria è andata a Sarah Aimee L'Epee (Atletica Settimese) in 30'34".

Per i colori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, presente al via con una nutrita squadra, il più veloce è stato il giovane Eugenio Bonelli quinto in 27”22 subito dietro a Silvio Paluzzi (portacolori della Triatletica Mondovì) quarto con il tempo di 26”43. Ottimo piazzamento anche per Andrea Bordin che ha concluso la sua fatica in 28’33”, crono che lo colloca al 15° posto assoluto e 3° di categoria SM35, seguito dal Corrado Cavallo e da Fabio Giubergia (24° e 3° tra gli SM40). In grande spolvero Fabrizio Moscarini tra gli SM55 dove ha centrato un secondo posto, così come l’inossidabile Ferdinando Pace è salito sul secondo gradino del podio nella sua categoria SM65. Tra le donne Elisa Bruno vince la categoria SF50, mentre Adriana Sciolla si deve accontentare della terza piazza tra le SF55. Da segnalare la buona prova di Pasquale Marino, news entry nella squadra di podismo che ha concluso al 45 posto e la partecipazione del Vice sindaco di Villanova con i colori dell’Atletica Mondovì. In gara anche Andrea Borello, Daniele Vigliero, Francesco Peyrone, Luca Cardone, Davide Aimo, Augusto Griseri, Luca Curti, Giuseppe Mantovani, Alessandro Ricca, Livio Barberis; Albo Bongiovanni, Dario Mondino e il giovanissimo Matteo Blangero che hanno preso parte alla non competitiva.









31 luglio – Biella – Augusto Griseri alla storica “Biella Oropa”





Sabato 31 luglio si è disputata la 46^ edizione della “Biella – Oropa”, storica corsa dal percorso consolidato con partenza dallo stadio “La Marmora” e arrivo ai cancelli del piazzale del Santuario di Oropa, dopo 12 km e 200 metri, con un dislivello di circa 740 nel quale spiccano le salitone del Favaro, dove si tocca una pendenza anche del 13%.

La vittoria tra gli uomini è andata a Flavio Ponziana della Brancaleone Asti in 49’03” che ha preceduto il favorito Giuseppe Molteni dell’Atletica Desio e Giovanni Quaglia (Podistica Valle Varaita) finito terzo. Nelle donne prima la giovanissima Arianna Reinero Stronese Nord Affari in 1h02’53”, seguita da Francesca Rimonda (Vigone) e da Sara L'Epee Aime (Atletica Settimese).

Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha concluso la sua fatica in 1h11’56” il tecnico (e presidente della Fidal Cuneo) Augusto Griseri: il crono gli ha permesso di chiudere al 125° posto assoluto (a fronte dei 330 partenti) e 20° di categoria SM45.