La junior Matilde Ceriello del Racconigi Cycling Team in "top ten" al "Giro della Provincia di Pordenone"

Un altro brillante piazzamento per il Racconigi Cycling Team nell'edizione numero 26 del “Giro della Provincia di Pordenone - Memorial Ligido Zilli Stella di Bronzo CONI”, competizione nazionale, riservata alla categoria open, andata in scena sulle strade di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

Le 140 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori dell'A.C.D. Valvasone si sono date battaglia per 81,6 chilometri, spalmati lungo un circuito di 4800 metri, totalmente pianeggianti, ripetuto a folli velocità per ben 17 volte. La media finale della competizione, infatti, è risultata di poco inferiore ai 42 chilometri orari.

La gloriosa formazione piemontese, diretta sulle strade friulane dal team manager Claudio Vassallo con il supporto tecnico di Camilla e di Antonio Vassallo, ha colto un buon decimo posto con la junior al primo anno di categoria Matilde Ceriello, reduce dalla settima piazza conquistata nell'impegnativo “Memorial Franco Basso” di Breganze (VI) e già ai piedi del podio nella prova tricolore di Darfo Boario Terme (BS).

La lombarda di Lissone (MB), ben supportata dalle preziose compagne di squadra: Rachele Bonzanini, Monia Garavaglia, Matilde Beltrami, Benedetta Brafa e Camilla Marzanati, è stata lesta a districarsi nell'affollato e più che mai incerto sprint che ha deciso la gradutoria generale finale riservata alla categoria junior.

Matilde, pur non essendo una velocista pura, ha così regalato l'ennesimo piazzamento in 'top ten' alla formazione di patron Silvio Traversa, sempre presente negli ordini d'arrivo di ogni tipo di competizione.



Ordine d'arrivo Junior “Giro della provincia di Pordenone – Memorial Egidio Zilli” a San Vito al Tagliamento (PN):



1) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile) Km 81,6 in 1h57'30'' alla media di 41,668 Km/h

2) Bernardi Emma (Team Wilier - Chiara Pierobon)

3) Dognini Sofia (Valcar - Travel & Service)

4) Sacchi Chiara (Vo2 Team Pink)

5) Moroz Nusa (KD Sloga 1902 Idrija)

6) e Vallier Elisa (UC Conscio Pedale del Sile)

7) Semoli Serena (Team Wilier - Chiara Pierobon)

8) Bortoli Virginia (Breganze - Millenium)

9) Redaelli Emma (Valcar - Travel & Service)

10) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)