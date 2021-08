L'impresa del cuneese Antonello Martucci: il trittico del Fauniera in bici

Sabato 7 agosto il cuneese Antonello Martucci e l’amico, il bolognese Andrea Accorsi, sono riusciti nell’impresa di raggiungere il Colle dei Morti, comunemente chiamato Colle Fauniera, dai 3 versanti nell’arco di una giornata.

“Siamo partiti alle h 7 da Ponte Marmora ed abbiamo raggiunto per la prima volta il Colle verso le 9.30.Dopo la discesa su Demonte, l’arrivo in vetta è stato verso le 13.45. Infine, dopo la discesa in Valle Grana, con partenza da Monterosso Grana, sono arrivato in vetta al colle verso le 18.30 dopo circa 11h 30’ di pedalata, 122Km e circa 5.000 m di dislivello positivo affrontati. Poco dopo, l’amico Andrea Accorsi che nonostante i crampi è comunque riuscito a raggiungere la vetta per la terza volta completando l’impresa.

Particolarmente difficile la terza ascesa, da un lato per le pendenze tagliagambe oltre il 15% verso Campomolino, Chiotti ed il Santuario di Castelmagno, dall’altro per il forte vento incontrato nell’ultimo tratto.

Direi che abbiamo fatto da apripista verso un possibile Trittico del Fauniera, come già avviene per il Mortirolo, che porterebbe ad una ulteriore rivalutazione turistico sportiva delle vallate interessate“.

Chi è Antonello Martucci?

Nel 2004 iniziai con le cronoscalate Libertas qui in provincia, per poi cimentarmi con le Medio Fondo e le Gran Fondo. Rimasi comunque affascinato da un tipo di gare diverso e un po’ fuori dagli schemi per le distanze come le Randonnees. Feci così la Randonnee Coppi nel 2007: partenza di Sabato alle h 21 da Cuneo, il giorno prima della classicissima La Fausto Coppi, per poi affrontare il Colle dell’Agnello, Vars, La Bonette, Lombarda e Madonna del Colletto. Arrivai a Cuneo poco dopo le h 14…sono passati tanti anni, ma mi ricordo ogni momento di quelle pedalate con l’amico Gabriele. Nel 2008, il primo giugno conquistai il brevetto dei “Cingles du Mont Ventoux” i matti del Mont Ventoux per le 3 ascese del Mont Ventoux, il gigante di Provenza nell’arco della giornata. Nel frattempo iniziai a fare gare di podismo ed anche in questo caso partendo dalla mezza maratona approdai all’ultramaratona che mi diede grandissime soddisfazioni: vinsi il Grand Prix IUTA di Ultraltramaratona nel 2009, una sorta di Campionato Italiano di ultramaratona…ne feci 12 in un anno ed accumulai i punti grazie anche ad importanti piazzamenti per vincere il Grand Prix. Successivamente ancora qualche gara, intervallata da una paio di anni da tecnico di atletica leggera con il G.S. Roata Chiusani. Nel 2020 il nuovo incontro con Andrea Accorsi, che curò la prefazione del mio libro “Graffiti di Ultramaratona” scritto nel 2010. Andrea si trovava in villeggiatura a Limone Piemonte per preparare il Giro d’Italia non stop in solitaria. Salimmo sul Fauniera per ricordare i bei tempi durante le gare di ultramaratona. Quest’anno solo un’ascesa non ci bastava più ed il brevetto dei Cingles du Mont Ventoux, oltre ai dolci ricordi del Pirata Marco Pantani, mi diedero l’ispirazione, anche nell’ottica di proporlo per tutti gli appassionati, per questo tentativo sulle nostre stupende alpi.