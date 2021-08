Volley Femminile: L'Aragona riammesso in A2...ecco le 21 avversarie della Lpm Bam Mondovì!

L'Aragona è la 22^ squadra iscritta al prossimo campionato di volley di serie A2 Femminile. E' stata la stessa società siciliana a comunicarlo sulla propria pagina social. La Fipav, infatti, da quanto riferisce il club aragonese in giornata ha trasmesso l'esito del ricorso presentato presso la Commissione d'Appello della Fipav contro l'iniziale l'esclusione al campionato.

Sono, dunque, ventidue le società regolarmente iscritte alla serie A2 e tra queste c'è ovviamente la Lpm Pallavolo Mondovì. La Federazione non si è ancora espressa sulle domande di ripescaggio in A1 del Brescia e in A2 del Castelbellino, anche se l'impressione è che tutto resti invariato. Con l'elenco di tutte le società iscritte, l'attenzione ora si concentra sulla composizione dei due gironi.

Nella Lega si continua a discutere animatamente sul criterio di scelta per la composizione dei gironi, ranking o territoriale, ma al momento sembra che le società siano lontane dal trovare una scelta pienamente condivisa. Ecco l'elenco delle 22 società iscritte al campionato di serie A2 stagione 2021/2022:

LE FORMAZIONI DELLA PROSSIMA SERIE A2