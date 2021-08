L'attrice Enrica Pintore de "Il paradiso delle signore" sceglie il relax della Valle Maira

L'attrice nuorese Enrica Pintore ha scelto la Valle Maira per una giornata di relax e di trekking tra Dronero, Villar San Costanzo e Roccabruna.



Nota per la fiction di successo della Rai "Il paradiso delle signore" - dove interpreta la capo-commessa Clelia Calligaris, personaggio che vuole rappresentare la donna moderna, vittima di violenza domestica, retaggio del patriarcato - ha partecipato nel 2003 a Miss Italia arrivando tra le 20 finaliste e ottenendo il premio Miss Cotonella.



Molte le partecipazioni televisive in serie di successo: dai Cesaroni, a un Medico In Famiglia passando per Don Matteo e Centovetrine. Molto teatro nel suo curriculum, ma anche cinema dove ha lavorato per tre pellicole: 10 regole per fare innamorare (2012), Il ragazzo della Giudecca (2015) e Oltre la Bufera (2019).

L'attrice sarda è partita questa mattina da Dronero per poi raggiungere il Parco dei Ciciu del Villar e risalire il colle della Ciabra.



Le sue stories su Instagram non sono passate inosservate agli occhi di molti seguaci cuneesi della fiction Rai.