In Granda 57 giorni senza decessi legati al Covid

Un bollettino che per molti giorni è stato di guerra. In particolare a novembre scorso, quando in alcune giornate si arrivarono a contare quasi 100 morti.

La situazione è decisamente cambiata: dal 27 dicembre, il V day, ha preso il via la campagna vaccinale. Inizialmente destinata alle categorie più esposte e a quelle più fragili, si è via via allargata a tutte le fasce d'età, escludendo solo gli under 12.

In Piemonte, da quella data, sono state inoculate 5.113.369 dosi (di cui 2.310.427 come seconde).

E l'effetto si sta vedendo anche sulle ospedalizzazioni, il dato probabilmente più importante, e sui decessi.

In provincia Granda l'ultimo risale al 14 giugno: da quasi due mesi, precisamente da 57 giorni, non ci sono stati morti legati al Coronavirus. Siamo fermi, quindi, a 1.454. In Piemonte i decessi totali sono 11.701. Nello stesso periodo, in totale, sono stati 26 ma nessuno, appunto, a Cuneo.

Ottimi anche i dati dei ricoveri: a ieri erano 4 in terapia intensiva in Piemonte, nessuno negli ospedali della nostra provincia.

Dal 6 agosto è entrato in vigore l'obbligo di green pass per tutta una serie di attività. Tante le proteste, le manifestazioni e i cortei di chi vede questa misura come un obbligo mascherato di vaccinarsi, in quanto deciso a non farlo. Ma i numeri sui contagi, sulle ospedalizzazioni e sui decessi rilevano come la vaccinazione funzioni ed escluda non il contagio, ma i casi gravi e quindi le ospedalizzazioni e i decessi, compatibilmente con l'età e con la presenza di altre patologie.

