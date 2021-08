A Bra chiude un tratto di via Tetti Bona per lavori alla rete fognaria

Nei prossimi giorni, a Bra, sono in programma alcune modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, per permettere i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria da parte di Tecnoedil, è istituito il divieto di transito in strada Tetti Bona (tratto tra il civico 3 e strada Gandini) dal 16 al 20 agosto (ord. 261/21).



Si segnala inoltre che dal 23 agosto la ditta Sogete effettuerà la pulizia di lampioni e lampade dell’illuminazione pubblica cittadina. Per permettere l’intervento, verranno istituiti temporanei divieti di sosta con rimozione coatta nelle aree progressivamente interessate dai lavori: si prega di prestare attenzione all’apposita segnaletica, installata a cura della ditta incaricata (ord. 260/21).