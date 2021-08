Alla Reggia di Casotto il dramma lirico "Libre Carmen, libre!"

Proseguono gli appuntamenti con il 54° Festival dei Saraceni di Pamparato con il secondo dei tre eventi programmati nel cortile della splendida Reggia Sabauda di Val Casotto.

Giovedì 12 agosto alle 18 si esibiranno i cantanti e strumentisti della Compagnia Lirica Tamagno di Torino che proporranno un dramma lirico in un unico atto, adattamento della celebre Carmen di G.Bizet, intitolato "Libre Carmen, libre".

Protagonisti dell’opera saranno Laura Realbuto nella parte di Carmen, Francesco Medda (Don Josè), Ilaria Lucille De Santis (Micaela), Dante Roberto Muro (Escamillo), Franco Prunotto (Lila Pastia). Alla regia Alberto Barbi e Alessandro Boeri al pianoforte.

"L’allestimento essenziale realizzato con poco più che dieci sedie una corda e una pistola, ci ricorda che Carmen è sì opera di passione e morte, ma anche di personaggi che non possono esternare la loro violenza" - spiegano gli organizzatori - "si muovono in una dimensione asettica dove il distanziamento fisico è portato all’esasperazione, perché ogni corpo vive nella propria solitudine".

Lo spettacolo ha debuttato nel Novembre del 2019 all’interno della stagione Opera Off presso lo spazio teatro di San Pietro in Vincoli a Torino ottenendo ottime recensioni dalla critica.

INFO E BIGLIETTI

Tutti i biglietti degli eventi programmati sono acquistabili on-line sul sito www.festivaldeisaraceni.com o presso le segreterie della Fondazione Academia Montis Regalis con sede in Via Francesco Gallo 3 a Mondovì (orario 9.30/12.30) e del Comune di Pamparato. Per informazioni relative agli eventi si può telefonare al numero 0174.46351 o inviare una mail a segreteria@academiamontisregalis.it. Per tutti coloro che volessero visitare il castello è possibile farlo prenotando ai numeri 347 8386179 o 347 6327959 entro le 17 del giorno precedente al concerto. Inoltre, esibendo il biglietto del concerto del 5,12 e 19 agosto, sarà possibile beneficiare dell’ingresso ridotto per la visita guidata nella splendida reggia sabauda.

A seguito delle nuove normative del DPCM 105 in vigore dal 6 agosto, sarà possibile accedere ai concerti muniti di Green pass o tampone e documento d’identità, con biglietto d’ingresso acquistato precedentemente.