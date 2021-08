Cuneo e l'occupazione del suolo pubblico: "Da luglio ci sono più possibilità per manifestare"

Le nuove disposizioni della giunta comunale di Cuneo in materia di occupazione del suolo pubblico – riferita, però, alle sole attività non a fini commerciali – limita o amplia le opportunità di democratica manifestazione dei cittadini?



È stato argomento di discussione della riunione delle commissioni consiliari I^ e IV^. Un incontro suggerito in consiglio comunale dall’assessore Luca Serale, che aveva chiesto di affrontare l’analisi della delibera di giunta in un confronto più specifico; intanto le disposizioni si sono concretizzate a partire dal 1° luglio, inserendo la necessità – in alcuni casi specifici – di effettuare la richiesta di autorizzazione 15 giorni prima della data dell’attività e il pagamento di una marca da bollo.



“E’ necessario mettere ordine nella tematica del suolo pubblico, tema super gettonato negli ultimi tempi, a seguito del lavoro immane realizzato dai tecnici comunali in questi mesi – ha stabilito l’assessore Serale in apertura dei lavori - , specie perché il tema appare ben più ampio di quello circoscritto nel solo dibattito cittadino. Ed è giusto considerare che, a delibera concretizzatasi, i posti ufficialmente disponibili nei quali richiedere di realizzare un’attività non a fini commerciali sono più di quanti erano in precedenza, con il risultato che viene data a tutti un’occasione più ampia per protestare e manifestare”.



Le disposizioni riguardanti le occupazioni di suolo pubblico non a fini commerciali non necessitano di un passaggio in consiglio comunale per essere disciplinate, e per questo è stata utilizzata la delibera di giunta. Che – secondo l’ingegner Massimiliano Galli – “ha ripreso quello che era in vigore già dal 2010 mantenendone la stessa impostazione, ma con lo spirito di ampliare e snellire allo stesso tempo le procedure”.



Ecco allora che il numero di postazioni “fisse” sale da 10 a 13 e per rilasciare l’autorizzazione si rende evitabile il parere della giunta sempre e comunque, limitandolo unicamente alle richieste che riguardino un periodo di tempo superiore ai sei giorni circa (stesso discorso per le richieste che puntano a occupare un punto non compreso nelle 13 postazioni). Una modifica che – secondo la vicesindaco Patrizia Manassero - “risulta come ulteriore garanzia di diritto e di libertà di manifestazione senza dover passare dall’autorizzazione dell’ente politico”.



- LE TEMPISTICHE

Serale ha sottolineato che nel 2021 – anche da luglio - le risposte alle richieste di autorizzazione sono avvenute quasi in tempo reale, a volte nel giro di ore, e che non è mai stata negata a nessuno la possibilità di esprimersi democraticamente: “Nessuna manifestazione o banchetto è mai saltato per lungaggini nella deliberazione delle autorizzazioni”.



“In altre realtà del Piemonte vengono utilizzate le stesse tempistiche di 15-21 giorni – ha aggiunto l’ingegner Galli - , questo perché con l’introduzione del canone unico lo Stato intende verificare il pagamento della propria imposta di bollo prima di dare il nullaosta per l’autorizzazione. Dal 1° gennaio in avanti, comunque, le richieste ricevute sono state tutte ottemperate nel più breve tempo possibile e, anche da luglio, in un massimo di quattro o cinque giorni”.



- IL BOLLO

Altro elemento che ha fatto particolarmente discutere in sede di consiglio comunale sin da luglio è l’introduzione del pagamento di una marca da bollo. Che, però, “non è invenzione nostra – ha spiegato Serale – ma disposizione regolamentata dall’Agenzia delle Entrate e attiva a livello nazionale”.



“Le attività politiche che non effettuino attività di propaganda e proselitismo sono state esonerate dai limiti temporali e dall’imposta comunale di occupazione del suolo pubblico ma rimane valido il bollo per l’autorizzazione, che non deriva da una decisione della giunta ma da un’imposta dello stato. E per la maggior parte delle richieste specifiche è stato così” chiarisce ancora Galli.



“La nazionalità del tema del bollo non esaurisce la necessità di dibatterne l’aspetto politico” ha aggiunto ancora Manassero.