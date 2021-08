Dopo 12 anni di attività chiude la gelateria Grom di Cuneo

Il 15 agosto sarà l'ultimo giorno di apertura per la gelateria Grom in piazza Galimberti a Cuneo. Chiude, infatti, dopo 12 anni, come annuncia un cartello affisso alla vetrina.

Il celebre marchio di gelati è stato fondato nel 2003 a Torino da Federico Grom e dall'enologo Guido Martinetti. Un successo inarrestabile, all'insegna del motto "il gelato come una volta". Un simbolo del Made in Italy nel mondo, grazie ad una ricerca di ingredienti naturali e materie prime raffinate e ad un intelligente lavoro di comunicazione e marketing.

Nel 2015 la cessione del marchio e la nuova direzione: i gelati Grom in vendita nei supermercati e nei circuiti della grande distribuzione. Dal 2015 in poi hanno chiuso numerosi punti vendita in tante città d'Italia. Tra essi, quello storico di via Cernaia a Torino.

Il punto vendita di Cuneo era stato risparmiato dalle chiusure che hanno interessato altre città, ma non in questo 2021, in cui la città dice addio ad una delle sue gelaterie di riferimento.