"La Burgo merita un futuro": la riflessione dell'ex segretario Cartai Cgil di Cuneo

Quanta importanza abbia rivestito e continui a rivestire lo stabilimento Burgo per Verzuolo e per il territorio circostante, Valle Varaita in particolare, lo si coglie in modo inequivocabile dalle reazioni seguite alla notizia della cessione dello storico stabilimento al gruppo anglo-irlandese della Smurfit Kappa.

L’impulso non solo economico, ma anche politico, sindacale e sociale, che Burgo ha alimentato nei suoi oltre cent’anni di attività e ricordati nei giorni scorsi su un quotidiano con grande puntualità ed efficacia dallo storico locale Livio Berardo, hanno certamente lasciato un segno indelebile per la città e l’intera Comunità circostante.

Lo stupore e la giustificata inquietudine e preoccupazione seguita alla notizia non possono però portare alla conclusione che il passaggio al gruppo Smurfit sia l’inizio della fine, anzi nel complesso scenario attuale l’operazione può e deve tradursi in una occasione di rilancio per lo stabilimento verzuolese, per una inversione dal declino di questi anni e che proprio dal crollo dell’occupazione, oggi meno di duecento dipendenti, si ha la cifra evidente della sua portata.

Pensare ad un rilancio non è una suggestione, ma è realistico e possibile, intanto perché Smurfit è un Gruppo solido industrialmente e finanziariamente e poi perché la “Cartiera” può contare su una macchina continua, MC9, che rimane tra le più moderne e produttive nel panorama industriale e non solo nazionale nella produzione del cartoncino.

Certo, come già evidenziato dal Sindacato serve oggi, come lo fu a metà degli anni 90, un piano industriale che non si limiti a rassicurazioni di circostanza sulla salvaguardia occupazionale, ma indichi con nettezza la missione dello stabilimento all’interno del nuovo Gruppo.

La vera incognita è se lo stabilimento può oggettivamente avere prospettive solide di lunga durata continuando a produrre solo semilavorato e con una sola macchina continua, seppur competitiva, oppure servirebbe un piano di investimenti per dotare lo stabilimento di Verzuolo di impianti per trasformare nel proprio sito il semilavorato in prodotto finito.

Mario Cravero

Già Segretario dei Cartai Cgil di Cuneo