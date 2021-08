La storia della biblioteca di Paesana, dai 600 libri del 1989 agli attuali 24 mila volumi (FOTO)

C’è un mix di emozione e orgoglio mentre Isabella e Silvana Lungo – che a Paesana tutti conoscono come Isa e Nana – ci accolgono all’interno della biblioteca civica di via Roma, intitolata a Nuto Revelli.

Entriamo nei locali della biblioteca mentre si stanno ultimando gli ultimi ritocchi dopo i lavori di ampliamento, concesso dal Comune (che si è accollato anche le spese delle opere).

La biblioteca, infatti, era ormai da tempo allo “stretto”.

E, dopo gli ultimi contributi erogati dallo Stato – una prima tranche da 10 mila euro e una seconda da 7 mila – i libri sono ulteriormente aumentati. “Senza l’ampliamento – ci dicono Isa e Nana – non avremmo mai utilizzato quei soldi: per comprare dei libri e lasciarli dentro degli scatoloni, tanto vale non far nulla”.

La storia della biblioteca di Paesana si apre nel 1989. In quell’anno, Isa Lungo viene coinvolta da Sergio Beccio (attuale consigliere comunale del paese) in un progetto che porta all’apertura del centro prestiti.

All’epoca si era all’interno dei locali di piazza Vittorio Veneto, dove oggi c’è la sede della Pro loco Paesana. Nel giro di un anno, quindi nel 1990, il centro prestiti diventa una biblioteca a tutti gli effetti, inserita all’interno del Sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano.

Nel 1989 il centro prestiti era composto da tre piccoli armadi, per un totale di 600, 700 libri.

Oggi, la biblioteca civica conta su 24 mila volumi. Per la precisione, 22.896 libri, ai quali vanno ad aggiungersi tutti quei volumi non catalogati dal Sistema bibliotecario. “Per rapporto tra libri e persone residenti – sottolineano Isa e Nana Lungo – siamo una delle più grandi”.

La biblioteca rimane in piazza Vittorio Veneto sino al 2000, anno del “trasloco” all’interno del salone posto al primo piano dell’edificio scolastico di via Roma. Qui, nel tempo, viene creata anche una zona per i laboratori dell’Università popolare di Valle, gestita sempre dalle sorelle Lungo.

Negli anni, l’ingresso passa da via Belloni (un tempo si accedeva alla biblioteca dal cortile sul retro dell’edificio scolastico) alla centrale via Roma. Così come i laboratori Univalle sono stati spostati nei locali dell’ex scuola materna, in piazza Vittorio Veneto.

Ma una biblioteca con una mole di libri come quella odierna non poteva più essere “confinata” in un unico salone. Prende forma, così, l’idea di allargare gli spazi, ampliandoli nei locali che un tempo ospitavano l’abitazione della storica bidella, oggi rimasti vuoti.

Un progetto partito ancora sotto l’Amministrazione comunale di Mario Anselmo sindaco, e che vede l’impulso decisivo con l’arrivo del primo contributo statale di 10 mila euro, con la prima legislatura di Emanuele Vaudano. I fondi erogati dallo Stato si traducono nell’acquisto di 710 nuovi volumi.

Viene aperto un varco che rende comunicati i locali. Nella nuova “ala” della biblioteca trovano posto un ampio corridoio e quattro nuove sale, oltre ai servizi igienici.

Vengono completamente ripensati e ridisegnati gli spazi interni. Quello che un tempo era l’unico salone della biblioteca, oggi è la sala narrativa. Nasce una sala “Piemonte e Montagna”, con volumi dedicati, una sala ragazzi, una sala bambini ed una sala saggistica, con uno spazio per la consultazione e la lettura.

Quest’ultima sala, inizialmente nata come spazio per conferenze, ha visto mutare la sua destinazione d’uso, all’indomani della notizia di un secondo finanziamento statale, di 7 mila euro, concesso dal Ministero alla Cultura di Dario Franceschini, all’interno del Governo di Mario Draghi.

Nuovi fondi che garantiranno l’acquisto di ulteriori libri.

Sugli scaffali, alcune “chicche”, come un’intera enciclopedia Treccani donata da un privato di Carmagnola. O come un angolo interamente dedicato alla fumettistica.

Un vero punto di riferimento per il lettore, quindi, che nel 2019 (i dati del 2020 sono “falsati” dai lockdown dell’emergenza pandemica) ha registrato 3988 prestiti. 2553 sono i tesserati alla biblioteca, mentre i lettori “interessati”, vale a dire coloro che nel 2019 hanno effettuato almeno un prestito, sono 436.

La statistica dimostra come (sempre in riferimento al 2019) le donne si dimostrino lettrici più “accanite” rispetto agli uomini: dei 3988 prestiti, 2992 sono a carico di lettrici, 996 a carico di lettori.

Dei 436 lettori interessati nel 2019, 262 sono femmine, 174 sono maschi.

Proprio la pandemia da Covid-19 ha cambiato però le abitudini: “La gente – ci dicono Isa e Nana Lungo – prima aveva paura di uscire, e ora non viene più, quasi come avesse perso il ‘vizio’”.

Ma proprio per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza, la biblioteca civica si è dotata di una “buca” per i resi, posta sulla porta di ingresso. “Il cancello su via Roma è sempre aperto – spiegano Isa e Nana – e così facendo i nostri lettori possono passare quando vogliono, anche in orario di chiusura, a rendere il loro libro”. Un servizio utile anche per tutti i turisti che giungono in paese per il fine settimana, e che la domenica, prima del rientro a casa, possono rendere quanto preso in prestito.

I resi, in tempi di pandemia, vengono successivamente posti in un’apposita area, dove rimangono per un determinato lasso di tempo, per poi essere preparati e rimessi sugli scaffali.

Nelle dinamiche che vanno ad incidere sui flussi di una biblioteca, non manca l’aspetto legato agli ebook. Un settore ancora troppo nuovo per essere coinvolto nel sistema prestiti della biblioteca, che andrebbe comunque adattato a tutta quella parte dei libri in “digitale”.

Isabella Lungo è presidente ormai da 30 anni: lo è tuttora, che a gestire l’importante realtà paesanese c’è l’Università di valle. Un lasso di tempo durante il quale, insieme a Nana Lungo, ha visto passare in biblioteca moltissimi volontari: “Ricordo in primis Claudio Rossetto – racconta – poi i tanti obiettori di coscienza, che oggi sono i volontari del Servizio civile.

Non nascondo alcune preoccupazioni: ormai non sono più giovanissima, e penso che, qualora venisse meno la mia presenza, la biblioteca sia un bene troppo prezioso, che non deve venire a mancare”.

Oggi, la biblioteca civica di Paesana vanta l’operato di alcune volontarie: Silvia, Nella (la “scocciatrice”, per la sua dote e pazienza nell’aggiustare i libri) e Antonietta, che nel periodo invernale garantisce l’apertura per le scolaresche.

Perché, tra i più assidui frequentatori della biblioteca, infatti, ci sono proprio loro, gli alunni delle scuole che, pandemia permettendo, vengono in biblioteca, a partire dalla terza sezione della scuola dell’infanzia per poi arrivare alle scuole medie.

Un grande impegno, per il quale nel 2007, Isa e Nana Lungo sono state insignite del premio “Donne di cuore e di coraggio”, per il loro grande operato volto al sostegno della cultura, dello sport e delle iniziative rivolte alla valorizzazione della comunità.

Venerdì pomeriggio, alle 16.30, è previsto un piccolo momento di inaugurazione dei nuovi locali della biblioteca, al quale è stata invitata anche l’Amministrazione comunale. Proprio all’interno del Consiglio comunale, infatti, la minoranza di Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento ha rinunciato al gettone di presenza, per devolverlo alla biblioteca. I soldi sono stati utilizzati proprio per sostenere parte delle spese affrontate dall’Univalle per l’ampliamento dei locali bibliotecari.

Un futuro, quello della biblioteca civica “Nuto Revelli”, destinato a crescere. Ogni anno, infatti, il Comune concede un contributo che, al netto delle spese di gestione, permette costantemente l’acquisto di nuovi libri.

Che, d’ora in poi, avranno nuovi locali pronti ad accoglierli.