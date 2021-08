Late Summer Villa festival: Villafranca Piemonte (To) ospita una delle ultime date del tour estivo dei Subsonica

Sarà il rock elettronico dei Subsonica ad aprire, mercoledì 25 agosto, il 'Late Summer Villa festival', il programma di spettacoli e concerti con cui Villafranca Piemonte (To) celebra un'estate segnata dalla speranza per la ripresa dalla sofferenza e dalla solitudine provocate dalla pandemia. Il concerto, che si svolgerà nell'arena del palazzetto polivalente (via Brigata Alpina Taurinense), inizierà alle 21,30 con apertura dei cancelli alle 18.

Dopo Cerveteri e prima di Arezzo, la band torinese suonerà quindi Villafranca Piemonte per una delle ultime date del tour estivo con cui Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, festeggiano 25 anni di carriera.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Ciaotickets al link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/subsonica-villafranca-piemonte oppure all'ufficio turistico del Palazzo Comunale in piazza Cavour 1 nei seguenti giorni ed orari:

Martedì 10/08 dalle 20,30 alle 22,30

Mercoledì 11/08 dalle 15 alle 18

Giovedì 12/08 dalle 20,30 alle 22,30

Venerdì 13/08 dalle 15 alle 18

Sabato 14/08 dalle 10 alle 12

Lunedì 16/08 dalle 20,30 alle 22,30

Martedì 17/08 dalle 20,30 alle 22,30

Mercoledì 18/08 dalle 15 alle 18

Giovedì 19/08 dalle 20,30 alle 22,30

Sabato 21/08 dalle 10 alle 12

Lunedì 23/08 dalle 20,30 alle 22,30

Martedì 24/08 dalle 20,30 alle 22,30

Mercoledì 25/08 dalle 15 alle 18



Per il 'Late Summer Villa festival', organizzato dalla Pro loco e patrocinato dal Comune di Villafranca Piemonte, nei giorni successivi saliranno sul palco del palazzetto diversi artisti: giovedì 26 i Pink Sonic, tribute band dei Pink Floyd; venerdì 27 il meglio delle orchestre italiane con 'Siamo l'Italia che balla!'; sabato 28 il trasformista Arturo Brachetti con il suo 'Pierino, il Lupo e l'altro' e, infine, domenica 29 agosto - con ingresso gratuito - la tribute band ufficiale dei Coldplay, Liveplay. Tutte le sere, nell'area ristoro, apericena alle 18 e alle 24 spaghettata gratuita offerta dalla Pro loco.

I link per la prevendita di tutti gli eventi:

Mercoledì 25 agosto – Subsonica



Giovedì 26 agosto – Pink Sonic

Venerdì 27 agosto – Siamo l'Italia che balla

Sabato 28 agosto – Arturo Brachetti

Per informazioni: 335 6849445, www.comune.villafrancapiemonte.to.it, www.proloco.villafrancapte.to.it, prolocovillafranca@libero.it