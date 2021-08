Proseguono le visite al Santuario di Santa Lucia e alla Chiesa nella grotta

Il complesso, costruito tra ‘500 e ’800, è arroccato sulle pendici del Monte Momburgo, meglio noto come "Monta Calvario" e da circa cinquecento anni accoglie nella sua chiesa nella grotta pellegrini e devoti da ogni parte d'Italia.

Proseguono le visite al Santuario di Santa Lucia , nel comune di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo.

Un luogo sacro che ha origini molto antecedenti di quello di Vicoforte, ma che ancor oggi sorprende per il suo fascino e la sua storia: il complesso, infatti, nella Seconda Guerra Mondiale venne usato come nascondiglio dai partigiani.

Il Santuario e la chiesa nella grotta accolgono i visitatori tutte le domeniche da giugno a ottobre dalle 14.30 alle 18.

Da circa due anni, a queste queste aperture ad accesso libero, si è aggiunta la possibilità di partecipare a visite guidate all'interno dell'intero complesso (vedi l'intervista qui).

"Il Santuario rivive piano piano grazie alla collaborazione tra volontari, associazioni locali come il Gruppo Alpini, il Gruppo di Protezione Civile e il Comune di Villanova Mondovi" - spiega Roberto Turco, Coordinatore del Gruppo Volontari Santa Lucia - "Le visite guidate del 2020 e quelle organizzate nei mesi di giugno e luglio hanno avuto un ottimo riscontro da parte di visitatori e turisti. Questo è il primo tassello del progetto del "Museo diffuso villanovese", che include anche visite ad altri beni religiosi e culturali come i siti di Villavecchia. Vi aspettiamo per riscoprire insieme questo prezioso patrimonio".