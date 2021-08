La Scuola Calcio SanBenigno2RG riparte con la nuova stagione sportiva

Con tantissima voglia di tornare in campo e con alle spalle mesi di preparazione online da parte dei tecnici della Scuola Calcio SanBenigno2RG si riparte per la nuova stagione sportiva.

La squadra dell'Under 8 (2014/2015/2016) è stata affidata al neo patentato UEFA Luca Armando che sarà affiancato da Enzio Isaia, Alessio Tassone e Diego Ghio.

Un quartetto composto da tutti ex o attuali giocatori e tutti con comprovata e fidata esperienza nelle fila della Scuola dell'Oltrestura.

Una scelta non casuale ma dettata dalla volontà di riporre i giocatori più piccoli nelle mani sicure di chi ha dimostrato negli anni serietà ed attaccamento ai valori della società che vuole mettere sempre al primo posto la persona.

E prima della formazione sportiva si punta sulla crescita dell'individuo sotto tutti i punti di vista per forgiare gli uomini prima ancora degli sportivi del domani.

La più piccola delle leve calcistiche avrà assegnato come campo di allenamento e per le partite l'impianto della frazione San Pietro del Gallo e si terranno due sedute a porte aperte per prove gratuite nelle giornate di lunedì 23 e mercoledì 25 agosto dalle ore 18:15 alle 19:30.

Per info e prenotazioni Alessandro Casalegno (dirigenza) tel. 3334784817 e Luca Armando (allenatore) 3661409147.