A fuoco 40 rotoballe in un'azienda agricola di Pamparato. Notte di lavoro per i vigili del fuoco ancora sul posto

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Pamparato. Incendiate circa 40 rotoballe in un'azienda agricola in Strada Provinciale 178 all'altezza della rotatoria che porta in via Riviera e in Strada Provinciale 164.

Ancora da chiarire la causa dell'incendio.

Le squadre di Mondovì con i volontari di Garessio sono stati allertati poco dopo le ore 22 di ieri, lunedì 9 agosto. In loco l'edificio è stato messo in sicurezza e si è operato allo spegnimento dell'incendio per tutta la notte.

Al momento (ore 7,30 di oggi martedì 10 agosto) i volontari di Ormea stanno continuando a presidiare il fienile. Il fieno è stato stoccato e smassato in un vicino bosco per poi essere continuamente bagnato onde evitare recrudescenze della fiamme.