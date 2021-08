Cervasca, le ruote della bici s'incastrano nella griglia del tombino: soccorso un ciclista

La griglia del tombino lungo il marciapiede posizionata in verticale anziché in orizzontale: è così che oggi (10 agosto), intorno alle 18 a Cervasca, un ciclista in transito lungo via Monte Malinvern è caduto sbattendo la testa.



L'uomo - T.A., 85 anni - , stava percorrendo il marciapiede in bici ed è caduto dopo che le ruote si sono incastrate nella griglia del tombino.



D'urgenza, sono stati chiamati i soccorsi: l'emergenza sanitaria - presente con un'ambulanza - ha prontamente soccorso l'uomo, che fortunatamente non ha perso lucidità, trasportandolo poi al pronto soccorso.



I carabinieri si stanno occupando in queste ore dei dovuti rilievi.