Il Cinema d’estate torna nel Centro Storico di Cherasco

Venerdì 13 agosto l’appuntamento con il cinema all’aperto è programmato nel Centro Storico di Cherasco, presso l’Arco del Belvedere: il film proiettato sarà “Odio l’Estate” di Massimo Venier, commedia.

La storia racconta di tre padri di famiglia che non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: Aldo, un ipocondriaco nullafacente sempre a casa dal lavoro per malattia, con un cane di nome Brian e tre figli; Giovanni, pignolo e preciso, padre di Alessia, con un negozio di accessori per calzature in stato fallimentare e Giacomo, con una vita apparentemente perfetta, con un figliastro, dentista di tutto rispetto ma che all'insaputa dei suoi familiari è appena uscito da una lunga causa legale con un paziente.

I tre partiranno per le vacanze estive diretti verso un’isola della Puglia, scoprendo solo all’arrivo di aver affittato la stessa casa per un errore dell’agenzia, e trovandosi costretti a convivere sotto lo stesso tetto. Lo scontro tra le tre personalità così diverse è inevitabile e nel corso della vacanza verranno alla luce tutti i problemi delle famiglie. La convivenza farà avvicinare i tre mariti e le tre mogli, che a poco a poco inizieranno a confrontarsi sui loro problemi e che, alla fine dell’estate, ritroveremo uniti in un vero e proprio legame di amicizia.

Le prossime serate del Cinema d’Estate saranno nel centro di Cherasco presso l’Arco del Belvedere: il 20 agosto con “18 Regali” di Francesco Amato e l’appuntamento straordinario di Domenica 22 agosto per concludere la rassegna con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.

Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza.

Come da disposizioni ministeriali l’accesso sarà consentito solo con esibizione di Green Pass.

Le proiezioni inizieranno alle 21,30. Per info ufficio turistico tel. 0172427050.