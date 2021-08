Le musiche delle lande irlandesi protagoniste del Ferragosto limonese

Suoni e musiche delle lande irlandesi animeranno il Ferragosto a Limone Piemonte. Domenica 15 agosto si terrà, infatti, il terzo appuntamento della rassegna musicale “Accademie in valle”, con il concerto dei Birkin Tree, la più importante band italiana di musica irlandese per un concerto di grande impatto e suggestione.

Reduce dal concerto nella prestigiosa rassegna “I concerti del Quirinale”, il quintetto presenterà un particolare dialogo musicale alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese: le antiche e struggenti ballate e il ritmo e l’energia della letteratura delle indiavolate danze. I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alle uilleann pipes e al flauto traverso, tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese. La chitarra aggiunge energia ritmica e dinamica all’affascinante tessitura ritmica e melodica offerta dagli strumenti solisti.

I Birkin Tree, che hanno all’attivo numerose collaborazioni con musicisti irlandesi, sono così composti: Laura Torterolo (voce e chitarra), Fabio Rinaudo (uilleann pipes e whistles), Michel Balatti (flauto traverso irlandese), Luca Rapazzini (violino) e Claudio De Angeli (chitarra, mandola e banjo).

L’esibizione avrà inizio alle 21 nel Piazzale Boccaccio. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it. Per info: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281).

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo di Limone Piemonte.

Mercoledì 11 agosto l'Ente Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Limone propongono un'escursione gratuita al Piano del Valasco e al giardino botanico Valderia a Terme di Valdieri. Partenza alle 9 con trasporto in autobus e guida escursionistica. L’iniziativa, cofinanziata dal Programma Alcotra Piter AlpiMed Mobil, intende promuovere la mobilità sostenibile e sperimentare un nuovo servizio dedicato ai turisti. Info e prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Sempre mercoledì 11 agosto in serata a Limonetto la Proloco propone una caccia al tesoro all’aperto per adulti. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Giovedì 12 agosto grandi e piccini potranno prendere parte all’escursione “Scopriamo la storia geologica di Limone”: una passeggiata non impegnativa sotto la guida del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio di fronte allo Chalet le Marmotte con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria online sul sito www.limoneturismo.it.

Per gli amanti dell’arrampicata, invece, sarà possibile percorrere la Via Ferrata del Bec Valletta con le guide alpine di Limone Piemonte. Il percorso, di media difficoltà, si trova nel vallone di S. Giovanni e prevede un dislivello di 380 metri. Info: Alessio 338 1164386.

Sempre giovedì 12 agosto, a Limonetto si potrà pranzare all’aria aperta partecipando al pic-nic sui prati con porchetta, patate e birra. In serata la frazione propone un concerto in piazza a cura del gruppo Cecilia Mon Amour con un repertorio di cover di Davide van de Sfroos, Modena City Ramblers, Massimo Bubola, Fabrizio de Andrè e Negrita.

Venerdì 13 agosto alle 9 a Limonetto torneo di pallavolo. Info e iscrizioni: prolocolimonetto@gmail.com.

Nel pomeriggio nel centro storico di Limone dalle14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 agosto presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Invece dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Le visite guidate gratuite proseguiranno per tutti i venerdì del mese di agosto. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Sabato 14 agosto escursione laghi di Peyrefique (2.035 metri) con la guida Monica Dalmasso. Prenotazioni: sul sito www.limoneturismo.it.

Al pomeriggio il tendone al Piazzale Nord ospiterà i laboratori creativi realizzati in collaborazione con il Museo dello sci Agostino Bottero e la Fabbrica dei suoni: dalle 15.30 alle 16.30 attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni, mentre dalle 16.30 alle 17.30 giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. Info e prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Alle 21 la Chiesa parrocchiale di San Pietro in vincoli ospiterà un concerto d’organo promosso nell’ambito del festival organistico “Route Royal des orgues: un patrimonio da ascoltare”, che si propone di promuovere la conoscenza di questi strumenti lungo la “Strada Reale”, un itinerario così chiamato nel XVIII secolo anche conosciuto come “Via del Sale”, che collegava la contea di Nizza attraverso il Colle di Tenda a Torino, la capitale del Regno dei Savoia. L’appuntamento limonese della rassegna vedrà la partecipazione di Luca Benedicti, che presenterà lo spettacolo “Colori, suoni e sensazioni del romanticismo europeo” esibendosi sull’organo Brondini Vegezzi Bossi. Ingresso libero. www.larouteroyaledesorgues.com.

Lunedì 16 agosto al pomeriggio è in programma un’escursione per famiglie e bambini dai 5 anni in su alle Maire Valletta alla scoperta della vita e delle abitudini dei lupi. Un’intera giornata immersi nella natura, passeggiando su di una facile strada sterrata che diventa sentiero nell’ultimo tratto per giungere in un’ampia conca erbosa. Proseguendo nel percorso si costeggerà la base dei Valloni della Boaria e della Perla, luoghi selvaggi dove l’uomo è poco presente e i lupi possono trovare rifugio.

Ritrovo alle 9.30 presso i Casali Bric nel Vallone di San Giovanni e rientro alle 15.30/16. La partecipazione all’escursione è gratuita. Prenotazioni entro il giorno precedente sul sito www.limoneturismo.it. La stessa escursione verrà riproposta anche martedì 17 agosto.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19 al tendone allestito al Piazzale Nord, laboratorio di teatro gratuito per bambini dai 5 anni ai 12 anni. Prenotazioni online sul sito: www.limoneturismo.it.

In serata alle 21 a Limonetto si potrà assistere allo spettacolo teatrale per famiglie “Peter Pan”. Ingresso gratuito.

Martedì 17 agosto a Limonetto alle 16 verrà proposto un laboratorio tattile e sonoro dedicato a tutti i ragazzi che vogliano approcciare agli strumenti a fiato. Alle 21, sempre presso l’Anfiteatro della frazione, si terrà il concerto “I fiati galanti: melodie notturne”.

Si ricorda, inoltre, che la seggiovia Cabanaira sarà aperta tutti i giorni fino al 29 agosto, dalle 9.30 alle 17.30, accessibile anche ai ciclisti in mountain bike, che potranno poi lanciarsi nel nuovo tracciato tecnico dedicato al downhill nel Vallone Cabanaira. Info e costi: www.riservabianca.it.