Torna il premio giornalistico Piero Dardanello a Mondovì: le premiazioni dei vincitori 2020 e 2021

L’attesa è quasi finita: dopo un 2019 in cui è stato necessario accontentarsi di una convivialità esclusivamente digitale, il premio giornalistico ‘Piero Dardanello’ torna alla cerimonia in presenza. Lo fa in un anno speciale: quello in cui ricorre il ventennale dalla morte del grande giornalista a cui il riconoscimento è intitolato.

Un anniversario celebrato con tante iniziative, tutte volte a celebrarne la memoria e l’eredità. Il 12 agosto sarà una giornata ricca di sorprese ed emozioni, con l’inaugurazione della mostra ‘Una vita nel pallone’ e la presentazione del libro ‘Il mondo di Piero’ dedicato a Piero Dardanello ed editato da Bradipolibri. Interverranno tanti ospiti, tra cui i curatori della pubblicazione Roberto Beccantini e Fabio Monti, e saranno consegnati, finalmente in presenza, i premi vinti nel 2020 da Federica Lodi, Alberto Dolfin e Gianni Romeo. Gli appuntamenti sono parte integrante del calendario della 53ª edizione della ‘Mostra dell’Artigianato artistico’ di Mondovì.



È il momento di scoprire chi sono i giornalisti votati dai giurati per ricevere le targhe dell’edizione numero 18 del riconoscimento in memoria di Piero Dardanello: si tratta di Giuseppe Pastore, firma de ‘Il Foglio’ per la sezione nazionale, e di Silvia Campanella, penna di ‘Tuttosport’, per la sezione regionale. Infine, la giuria presieduta da Xavier Jacobelli e coordinata da Michele Pianetta, ha deciso di assegnare il premio alla carriera ad un grande nome del giornalismo italiano, Gian Paolo Ormezzano, oggi in forza al ‘Corriere della Sera’, edizione di Torino.



La cerimonia di premiazione inizierà alle ore 18.45 al Circolo Sociale di Lettura, a Mondovì Piazza. Dopo l’inaugurazione della mostra ‘Una vita nel pallone’, saranno consegnate le targhe ai vincitori del premio ‘Piero Dardanello’ 2020, ovvero Federica Lodi (sezione nazionale), Alberto Dolfin (vincitore sezione regionale) e Gianni Romeo (premio alla carriera); a seguire, sarà il turno dei vincitori 2021.



La serata proseguirà alle ore 21.30, direttamente sul palco allestito in piazza Maggiore, con la presentazione del volume ‘Il mondo di Piero’ (Bradipolibri). Saranno presenti i curatori del volume, Roberto Beccantini e Fabio Monti, il direttore di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli, e grandi nomi del giornalismo sportivo italiano. Nel corso dell’evento, sarà poi consegnato il premio ‘Piero Gasco’ 2021, promosso dal Rotary Club di Mondovì e dalla famiglia Gasco ed attribuito, per la sua 16a edizione, a Federica Cappelletti Rossi, presidente della ‘Paolo Rossi Foundation’.