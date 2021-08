A Saluzzo e Savigliano trovi la “Serie A TIM” e tutto il supporto per ottenere lo SPID

Spiega Marco Colombano: “nel nostro negozio potrai trovare tutti i servizi e prodotti a marchio TIM sia per quanto riguarda le aziende sia per quanto riguarda il privato”.

La serie A TIM con DAZN.

Tra i servizi più venduti in questo momento c’è sicuramente il calcio. Il calcio sarà trasmesso per i prossimi tre anni tramite la connettività internet e TIM, attraverso una partnership con DAZN, consente, nei propri negozi, di vendere il servizio a tutti i clienti TIM e non solo.

Novità! La tua identità digitale con lo SPID

Nei punti vendita di Saluzzo e Savigliano la novità di questo periodo è la possibilità di sottoscrivere la vostra identità digitale, il famoso SPID, necessario per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione.

Come posso prendere appuntamento?

Tramite l'applicazione "My GOOGLE" avete la possibilità di prenotare un appuntamento con un consulente del Centro TV Color Colombano sia attraverso una chiamata con WhatsApp sia direttamente in negozio, per tutti i clienti che siano TIM e non solo.

Marco Colombano conclude: “Le serie e i programmi TV che preferisci, le trovi da noi.

Da oggi tutti i Clienti che siano TIM e non solo, potranno sottoscrivere, nei nostri negozi, i migliori servizi di intrattenimento tra cui Disney, NETFLIX, DAZN, e INFINITY Plus.

Vi aspettiamo nei nostri punti vendita di Savigliano in via Torino 82 e di Saluzzo, in Piazza Cavour 45!”.

Nei nostri negozi sarà disponibile personale qualificato in grado di fornire ogni informazione tecnica relativa all’offerta Serie A TIM e al TIM VISION BOX.

Per maggiori dettagli, visita oppure contatta il nostro Negozio TIM più vicino a te:

Negozio TIM Saluzzo

Piazza Cavour 45 – Saluzzo (CN)

Tel. 017544274

e-mail: saluzzo@colombano.it

Pagina Facebook: clicca qui

Negozio TIM Savigliano

Via Torino 82 – Savigliano (CN)

Tel. 017221337

e-mail: savigliano@colombano.it

Pagina Facebook: clicca qui