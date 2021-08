Martinetti (M5S): "Dal Governo oltre 2 milioni di euro per la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia della nostra Provincia"

"Dal Governo oltre 2 milioni di euro per la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia della nostra Provincia" lo annuncia il consigliere regionale pentastellato Ivano Martinetti.



Sono infatti quattro i progetti in provincia di Cuneo ammessi al finanziamento, per un totale di 2.127.459 di euro, nell’ambito dell’Avviso pubblico da 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.



I comuni ammessi al finanziamento in provincia sono:



- Paesana, asilo nido comunale di via Rejnaud, finanziamento di 462.000 €;

- Santa Vittoria D’Alba, asilo nido comunale di via statale, finanziamento di 546.000 €;

- Villanova Mondovì, asilo nido comunale di via Don Rossi, finanziamento di 405.000 €;

- Casteldelfino, asilo nido comunale di via circonvallazione, finanziamento di 714.459 €.



Le graduatorie sono pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-dipartimentale-n-94222-del-2-agosto-2021