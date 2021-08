Bocce, Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo Campione d'Italia under 15

L’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo conquista lo scudetto under 15 del volo edizione 2021.

Nella finalissima contro gli astigiani del Pro Valfenera, il team saluzzese, guidato dal direttore sportivo Paolo Costa, ha la meglio con il punteggio di 8 a 4.

Un successo meritato, quello del sodalizio saluzzese, della presidente Maria Grazia Lingua, che nell’incontro decisivo per il tricolore, è riuscito grazie ad una maggiore grinta ad avere ragione dei quotati avversari.

In particolar modo,da segnalare la brillante prestazione della staffetta dell’Auxilium con Matteo Costa e Nicolò Buniva che realizzavano il miglior punteggio nella due giorni centallese, con 41 bocce colpite su 56 tirate contro le 29 bocce colpite su 52 tirate di Gianluca Bortoli e Luca Maccagno del Pro Valfenera. Sul parziale di 6 a 4 per i saluzzesi, si giocava l’ultima prova in programma, quella del tiro progressivo che vedeva la vittoria dell’Auxilium Saluzzo con Francesco Costa per 23 a 15 contro Luca Maccagno; un successo che portava ad 8 a 4 il risultato finale per la sua squadra e che sanciva l’assegnazione dello scudetto.

Grande euforia in casa saluzzese, a partire dal direttore sportivo Paolo Costa: ”Una due giorni decisamente di alto livello con i miei ragazzi che non hanno mai mollato. Sono contento per la loro prestazione e per il grande risultato ottenuto”.

Alla kermesse nazionale, oltre ad Auxilium Saluzzo e Pro Valfenera, sono scese in campo Centallese (Cn), Bassa Valle Helvetia (Ao),Quadrifoglio (Ud) vincitori della edizione 2020, Saranese (Tv), Noventa (Ve), mentre non si è presentata la ligure, Cavese di Lavagna.

Di seguito la rosa dell’Auxilium Saluzzo a disposizione del diesse saluzzese Paolo Costa : Francesco Costa, Matteo Costa, Nicolò Buniva, Federico Bellino e Matteo Macario Gionas.