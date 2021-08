Ciclismo, il “Circuito dei Castagni” premia Carrozzino e Ferrero

Dopo settimane dal tempo inusualmente perturbato, visto il periodo, ci si ritrovava in una giornata finalmente assolata, seppur fresca, a Baldissero d’Alba per disputare quella che è considerata una classica del calendario ciclistico amatoriale piemontese, calendario purtroppo falcidiato da quanto sappiamo impestare tuttora il nostro paese e ben lontano dal dirsi risolto.

Discreta, numericamente parlando, la partecipazione degli atleti divisi per le due consuete fasce di età, attratti da un percorso minimamente movimentato.

Veniamo allo specifico delle due partenze, questa volta dall’andamento ben diverso, come vedremo, l’una rispetto all’altra, principiando da quella dei giovani: le prime scaramucce avvenute in partenza non producevano risultati rilevanti ed era alla seconda tornata del “Circuito dei Castagni”, imboccando il faticoso falsopiano che riportava in Baldissero, che riuscivano ad allungare in quattro: Carrozzino (Team Bike Pancalieri), Marchetta (Pedalando in Langa), Fantini (Roracco) e Boccardo (Poirinese).

Senza tentennamenti di sorta i fuggitivi pedalavano convinti, consci del fatto che i propri compagni di squadra attardati li avrebbero coperti, dissuadendo chiunque dal gettarsi al loro inseguimento.

E così puntualmente avveniva, essendo rimasti nelle retrovie corridori del calibro di Mostaccioli (Team Bike Pancalieri), coadiuvato in questo dalle squadre che avevano un compagno in avanscoperta, pronto a rintuzzare i vani tentativi di riportarsi sui primi.

La collaborazione fra i quattro avanguardisti s’interrompeva all’ultimo giro, sulle ondulate asperità della “zona dei castagni”. Il primo a tentare l’allungo risolutore era Carrozzino, prontamente seguito, a breve distanza, da Marchetta mentre gli altri due sodali di fuga si sfilavano sotto l’imperiosa azione dell’alfiere del “Team Bike Pancalieri”.

Breve distanza che era pur tuttavia sufficiente al Carrozzino per tagliare il traguardo a braccia alzate, seguito dall’infaticabile Marchetta.

La volata per il podio se l’aggiudicava il veterano Fantini sullo junior Boccardo, mentre quella del gruppo inseguitore era appannaggio di Rosso (Roero Speed Bike) su Frulio (ASD Sanetti Sport); a seguire Cucco (Dotta Bike Team), Barra (Aurantia Team), Sanmartino (Mentecorpo by Piemme) e Mostaccioli.

Ben diverso, come si diceva inizialmente, l’andamento della corsa dei più anziani: immediatamente, all’abbassarsi della bandierina che sanciva l’inizio delle ostilità, era Petruzzelli (ASD Asnaghi Cucine) a proiettarsi all’attacco, prontamente seguito da Ferracin (Vigor Cycling Team).

Essi prendevano una mancata di secondi di vantaggio che permetteva loro di stare in avanscoperta fino a completare un’intera tornata del “Circuito dei Castagni”, ma sotto l’azione della “Bicistore Carcare”, la squadra più numerosa e agguerrita presente in corsa, i due erano ripresi.

Ripreso Ferracin, era il compagno, l’inesauribile Panepinto (Vigor Cycling Team), a riproporsi all’attacco, ma la “Bicistore Carcare” sembrava intenzionata a “tenere chiusa” la corsa, ponendosi in testa e stroncando le velleità dei molti che, alternativamente, tentavano di dare origine a una fuga.

Era solamente all’ultimo giro che una dozzina di corridori riusciva ad avvantaggiarsi sul gruppo, sul falsopiano adducente a Monteu Roero, dozzina che, dopo essere stata riacciuffata dal plotone, nella breve discesa prossima a Baldissero, si riduceva a un sestetto all’interno del quale vi erano: Ferrero (ASD Team Perini Bike), Bosio (idem), Drago (Bicistore Carcare), Crosina (ASD Staffora), Vitellaro (Polisportiva Cassa di Risparmio Asti), Ragazzini (ASD Asnaghi Cucine).

Senza indugi i sei si davano il cambio in testa a tirare e più di tutti i due atleti del “Team Perini Bike” giacché in maggioranza numerica e quindi favoriti per il successo finale.

Sull’ultima breve erta, ormai prossimi all’arrivo, ci provava Ragazzini a sorprendere i compagni di fuga, ma lesto era Drago a rintuzzare l’attacco e, rilanciando, a proporsi a sua volta in veste di attaccante, seguito immediatamente da Ragazzini e da Ferrero. Si formava quindi un terzetto che si presentava in quest’ordine sulla rampa d’arrivo, sulla quale era il veloce Ferrero a imporsi nettamente su Ragazzini e Drago.

Nel frattempo dal gruppetto degli inseguitori era fuoriuscito Lazzati (ASD Ceramiche Lemer), fresco vincitore della blasonata Ghemme – Alagna, che d’impeto saltava i tre superstiti della fuga a sei, Crosina, Vitellaro, Bosio, conquistando così la quarta piazza.

A seguire, Sedaboni (Bicistore Carcare), più volte protagonista in tentativi di fuga o in funzione di stopper, quando erano i propri compagni in avanscoperta, il veloce Sciandra (Centro Edile Pedale Imperiese) e Nervi (ASD Polisportiva Besanese).

Le ricche premiazioni, svolte nel consueto clima divertito, si concludevano fra i commenti positivi dei partecipanti per il percorso, divenuto nel tempo, come dicevamo già sopra, un classico del ciclismo amatoriale piemontese.

Appuntamento per sabato 18 settembre a Pancalieri per disputare l’11° Gran Premio Chialva Menta su un inedito tracciato, nonché “Prova Unica Campionato Regionale ACSI Strada” con l’assegnazione delle maglie relative.