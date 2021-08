A Savigliano, aperto il primo centro Padel della città

Una moda che sta prendendo sempre più piede, è quella del padel. Come diverse città del Piemonte e della Granda, dal 24 luglio anche Savigliano ha la sua prima struttura ad hoc per questo parente stretto del tennis, una versione per certi versi semplificata e adatta a tutti e a tutte le età.

Realizzato da Massimo ed Edoardo Zorniotti, in via Artigianato 14, nell’area industriale, il nuovo “Granda Padel” comprende quattro campi indoor con erba sintetica di ultima generazione: tre dedicati al doppio (solitamente il gioco prevede una sfida due contro due) e uno a singolo, particolarmente adatto per le lezioni di scuola padel, mini tennis e partite uno contro uno.

La struttura, aperta tutto l’anno grazie al sistema di regolazione della temperatura, sarà gestita da Gianluca Rugo, direttore generale del centro, e Fabrizio Busso, direttore sportivo e responsabile della scuola padel.

Dotata di un parcheggio privato, spogliatoi uomo/donna con docce e armadietti e area ristoro con bevande e snack, nel prossimo futuro intende diventare un punto di riferimento anche in quanto unica struttura dell’area saviglianese con campi indoor.

L’obiettivo sarà organizzare campionati, giornate dimostrative e tornei. “Il nostro focus adesso è sul gioco libero - spiega Edoardo Zorniotti - le persone prenotano e giocano tra di loro. In un secondo momento, da settembre vorremmo ospitare tornei TPRA e FIT. Sicuramente è un aspetto importante del programma, oltre alla scuola e alle lezioni padel”.

L’idea di aprire il centro padel è stata maturata durante il periodo di lockdown. “L’anno scorso nel momento delle chiusure dovute al Covid, tennis e paddle erano tra i pochi sport in cui non c’era contatto diretto. Abbiamo quindi cominciato ad avvicinarci a questa attività, essendo divertente, facile e adatto a tutte le età, abbiamo pensato di aprire un centro nella zona del saviglianese, in cui in effetti mancava un’offerta e c’era forte domanda”.

Domanda che non si è fatta aspettare, il campo da quando è stato aperto ha sempre registrato grande affluenza. “Siamo molto contenti, non ce lo aspettavamo considerato che siamo in periodo di ferie estive”.

Granda Padel resterà aperto per tutta l’estate, anche ad agosto e settembre secondo i seguenti orari: ad agosto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 23.30 nel weekend apertura anticipata alle ore 8.30; a partire da settembre, sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 23.30.

Per il gioco libero non è necessaria la tessera FIT, mentre sarà richiesta per tornei e scuola padel. Come da decreto del Governo, dal 6 agosto è necessario esibire il green pass per poter accedere alla struttura.