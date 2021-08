Continuano i compleanni da record di Beppe Costamagna: a 87 anni sale in bici a Sant'Anna di Vinadio

Beppe Costamagna è abituato a festeggiare il suo compleanno in quota, pedalando fino al Sant'Anna di Vinadio, il santuario più alto d'Europa. Ha iniziato questa tradizione nel 2014, quando di anni ne aveva compiuti 80.

Oggi, martedì 10 agosto, le candeline sono 87 e l'impresa si è rinnovata, sempre a fianco del figlio Silvio, vigile del fuoco a Cuneo. Una salita tutta muscoli, lui di e-bike non ne vuole sapere: “Finché le gambe girano, perché no?”

Sette anni fa amici ed ex colleghi gli avevano fatto indossare prima dell’arrivo la maglietta “1934 2014: 80 anni!!!" I primi anni partiva da casa, adesso parte da Vinadio, ma la soddisfazione resta la stessa.

Da inizio 2021 ha già raggiunto 21 volte Pradeboni, partendo da casa sua, a Madonna delle Grazie: 55 chilometri tra andata e ritorno. Era già salito a Sant'Anna di Vinadio a inizio luglio. Non smetterebbe mai di pedalare, lo ferma - e non sempre - solo la pioggia. Un esempio davvero per tutti e un grande orgoglio per il figlio Silvio, che gli è sempre vicino in queste bellissime imprese: “Non è da tutti festeggiare gli 87 anni salendo in bici “muscolare” a Sant’Anna di Vinadio! Ebbene oggi, 10 agosto, mio papà festeggia con amici ed ex colleghi di lavoro pedalando da Vinadio al Santuaria di Sant’ Anna!”

Buon compleanno Beppe!