Savigliano, nuovo bando per il Premio Studio “Ciro Martorelli”

Nuova edizione per il biennale premio studio e ricerca Città di Savigliano - Ciro Martorelli. Per l’edizione 2021/2022, l’oggetto dello studi dovrà essere

"Epigrafi, iscrizioni e scritte storiche nel territorio saviglianese: facciate esterne delle chiese, edifici pubblici e privati”.

Nella passata edizione, vincitrici del riconoscimento sono state Gessica Racca e Giulia Siccardi, premiate durante l'ultimo Consiglio comunale per la ricerca "L'altra Savigliano: l'eredità artistica e informativa dei cimiteri saviglianesi".

Il nuovo progetto mira ad indagare e trascrivere tutte le iscrizioni ancora esistenti. Molte sono in latino e durante i lavori di rifacimento di facciate o restauri sono ignorate o “interpretate”. Ad essere registrare dovrebbero essere le scritte sino al secondo dopoguerra, anni Cinquanta e secolo scorso.

Il candidato dovrà quindi mappare e descrivere i manufatti, effettuare una indagine ricognitiva e una relazione finale del lavoro svolto.

Il termine per presentare il progetto è l’8 dicembre 2022. Ammontare totale del premio è 2 mila euro.

Il Premio Martorelli, istituito nei primi anni duemila, è dedicato appunto alla memoria di Ciro Martorelli, venuto a mancare nel 1999 in seguito a un incidente stradale. “Una figura molto importante per la città per via del suo impegno nella Commissione Museo, di cui è stato anche presidente, e nel riallestimento del Museo Civico Olmo” come ricorda Ludovico Buscatti.