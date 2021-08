Cuneo: domani, giovedì e venerdì chiusura al traffico per la galleria Cittadina

Informiamo i nostri lettori che ANAS, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti, ha programmato la chiusura al traffico della galleria ‘Cittadina’ di Cuneo, tra il km 2 e il km 3,700 della strada statale 705 “di Cuneo”.



La manutenzione straordinaria è stata programmata in considerazione dei recenti guasti elettrici che hanno comportato, per la durata dei ripristini d’urgenza, il divieto di transito in galleria ai mezzi pesanti in via precauzionale.



Per consentire l’esecuzione dei lavori, la galleria ‘Cittadina’ sarà chiusa dalle 7:00 di mercoledì 11 alle 18:00 di giovedì 12 agosto e dalle 7:00 alle 14:00 di venerdì 13 agosto.



Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato sulla rete locale limitrofa.