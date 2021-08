Una lettrice risponde alla lettera del signor Paolo Chiarenza "E' necessario un progetto per i piccoli comuni"

Buongiorno,

anche se risiedo fuori provincia di Cuneo, leggo sempre con piacere le news sul vostro giornale, in quanto sono nata a Cuneo!

Condivido, non totalmente la lettera del Signor Chiarenza, e spiego il perché!

Sono anni che viene discusso dai politici sia a livello regionale e nazionale la questione degli accorpamenti dei piccoli Comuni! È una questione di principio, ma anni addietro, fin dal dopoguerra e conosco benissimo la situazione, i Sindaci medesimi hanno messo la mano al "proprio portafoglio personale "al fine che il loro territorio potesse sopravvivere!!

GIUSTO l'accorpamento, cosa che per alcuni servizi (segretario comunale, promozione turistica etc) vi è già un lavoro unitario!

Non sarebbe il caso che questi politici invece di "prendere stipendi onerosi" cercassero di versare parte dei loro stipendi nelle casse del Comune, come è stato fatto a Roccacigliè? Dovrebbero farlo per il bene del territorio: non chiedessero sempre soldi allo Stato, che poi sono soldi di tutti noi contribuenti!!!

Il dipendente statale (funzionario e non il dirigente) ha diritto al TFR dopo 27 mesi che va in pensione, tanto per fare un esempio.

A qualcuno la risposta!

Ma forse alle prossime elezioni, e lo spero vivamente, i cittadini daranno una risposta giusta ai loro politici che vivono con il VOTO dato dai cittadini medesimi!

Ci sono persone, che in questo periodo di pandemia hanno abbassato la saracinesca ed altri sono in attesa della cassa integrazione di dicembre!! O altri ancora hanno perso il lavoro e vengono aiutati dai familiari!!

Se vuoi fare il "politico "torna a fare Volontariato per il bene del territorio comunale, altrimenti la politica muore da ambo le coalizioni! E saranno i cittadini a dare una risposta con il voto di ASTENSIONE o ANNULLAMENTO della scheda elettorale!