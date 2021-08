Battaglia (Filca Cisl): "Troppi morti sul lavoro, serve la patente a punti per le aziende virtuose"

Egregio direttore,

quanto assistiamo ha dell'incredibile. Si muore ogni giorno sui luoghi di lavoro. Continuiamo a sostenere che la sicurezza deve essere un valore aggiunto nel lavoro, non uno stacolo né tanto meno un costo. Ecco perché, da ben 15 anni come Filca Cisl nazionale, congiuntamente alla Cisl confederale, abbiamo proposto la patente a punti.

Purtroppo la nostra proposta è sempre caduta nel vuoto. La politica Agostana oggi più di ieri prenda atto e incontri le parti sociali per stilare un accordo non solo su quantiispettori si dovrebbero assumere, ma valorizzare le imprese virtuose con forme premianti da altre.

D'altronde non dobbiamo ricordarlo a nessuno che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è figlia dell'idea della Filca Cisl nazionale e poi divenuto legge.

Questo per dire che noi come Cisl siamo sempre per innovare e a passo con il tempo.



Per la Filca Cisl di Cuneo

Il segretario generale

Vincenzo Battaglia