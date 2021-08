Cavallermaggiore, nuovo cavalcavia: RFI non accoglie le osservazioni dei privati

Risultato della conferenza dei servizi RFI sul nuovo cavalcavia che lascia un po’ di amaro in bocca per il Comune di Cavallermaggiore. Tra le osservazioni e le richieste presentate nell’ultima conferenza che si è svolta ad aprile, non sono state accolte quelle presentate dai privati e quella presentata dall’ente per i costi sulla variante al piano regolatore. “Avevamo chiesto fosse assoggettata a RFI, invece stando a quanto riportato dalla conferenza le pratiche saranno a carico del Comune” spiega il sindaco Davide Sannazzaro.

Le altre osservazioni su cui l’attuale Amministrazione non voleva fare passi indietro sono invece stati accolte: il posizionamento delle barriere “antirumore” per la tutela delle case vicine, la rotonda finanziata dalla Provincia in frazione Sommariva al posto dell’incrocio e la pista ciclabile da via Bra fino all’isola ecologica.

“Chiederemo un incontro con l’assessorato e RFI per i primi giorni di settembre per fare il punto sull’opera e per avere ben chiaro il progetto definitivo” precisa il primo cittadino.

Il nuovo cavalcavia sostituirà il passaggio a livello in viale Caduti sul Lavoro, sulla provinciale 193 in direzione Foresto.

Si tratta di un intervento atteso e importante da circa 6 milioni di euro che si colloca all’interno del programma della Regione Piemonte e Rfi per la soppressione dei passaggi a livello, in un’ottica di maggiore sicurezza e percorribilità dei treni.

L’opera partirà da via Sommariva per unirsi con la zona industriale del paese. Insieme a questo significativo intervento si realizzerà anche l’altra importante opera, la rotonda all’ingresso di Cavallermaggiore in direzione Racconigi. Uno degli obiettivi è deviare il traffico pesante sul cavalcavia per alleggerirlo in via Bra, zona con un centro più abitato e dove il traffico di mezzi pesanti crea diversi problemi ai residenti.