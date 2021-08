"Grazie a tutto il personale della casa di riposo di Morozzo per aver curato con amore la nostra Elena"

Ciao Elena,

oggi ti abbiamo accompagnata nella tua ultima dimora e ci sentiamo in dovere di ringraziare tutta la struttura e il personale di quella che, per più di 30 anni è stata la tua vera casa, la "Don Francesco Delpodio" di Morozzo.

In questo ultimo periodo in cui la tua salute è stata messa a dura prova, l’unica consolazione e richiesta da parte tua è stata quella poter tornare per chiudere gli occhi in serenità e pace, in quella che tu consideravi la tua casa e, diciamola tutta, anche un po’ la tua famiglia.

Con te sono stati sempre amorevoli e solleciti (è pur vero che eri una persona rispettosa e di una bontà assoluta), ma loro hanno ricambiato con cure e amore, allora permetti che questi nostri brevi pensieri arrivino a tutti loro e che ad ognuno di loro vada il nostro grazie più profondo per come ti hanno amata, accudita e fatta sentire a casa; un grazie al Direttore sig. Giuseppe alla sig.ra Maresa, alle Oss, alle Infermiere e a tutti coloro che l’hanno amata e protetta in tutti questi anni.