I mercoledì Veg di Ortofuit: oggi prepariamo il muffin al ribes

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA: il ribes rosso è un piccolo frutto ricco di acqua, fibre, vitamine, sali minerali essenziali per il corpo. Ha un indice glicemico molto basso e svolge un’importante azione antinfiammatoria, soprattutto a favore delle vie urinarie. Contiene, inoltre, il licopene e le antocianine, sostanze fondamentali per contrastare i radicali liberi e promuovere un effetto antiage, ampiamente agevolato dalla sua ricchezza di vitamina C. In cucina il ribes rosso si utilizza in tantissime preparazioni, molto ricercato perché la sua acidità lo rende perfetto per abbinamenti sia con il dolce che con il salato.

Muffin al ribes

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Tempi: 45 minuti



Ideale per la colazione.

Ingredienti (4 persone):

125 g di ribes rosso (fresco)

75 g di farina tipo 0

75 g di farina integrale

180 g di yogurt di soia

60 ml di olio di semi di girasole

50 g di zucchero di canna

30 g di fecola di patate

½ bustina di lievito per dolci

Per la decorazione

2 cucchiai di zucchero a velo

Acqua q.b.

Ribes rosso q.b.

Procedimento:

1.Unite gli ingredienti solidi: le due farine, lo zucchero, la fecola e il lievito, mescolandoli per bene fino ad ottenere un impasto omogeneo

2. Amalgamate tra loro anche gli ingredienti liquidi, lo yogurt e l’olio di semi, sbattendoli un po’ con una forchetta

3. Unite i due composti ottenuti fino ad ottenere un impasto omogeneo

4.Lavate il ribes e passatelo in un sottile strato di farina, quindi unitelo all’impasto

5. Riempite gli stampini dei muffin con l’impasto (e i ribes)

6. Infornate a forno già caldo a 180°C per 30 min.

7. Preparate la glassa decorativa mescolando gradualmente lo zucchero a velo con l’acqua, fino ad ottenere un composto denso e omogeneo da stendere sui muffin una volta raffreddati, completando il topping con un rametto di ribes per ciascun muffin

IL COMMENTO NUTRIZIONALE a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

Una ricetta classica che, già solo per la presenza del ribes, assomma polifenoli, fibre e vitamina C, oltre al ferro e ai carboidrati a lento assorbimento della farina integrale, con un indice glicemico ridotto, alle proteine dello yogurt di soia, infine ai grassi buoni dell’olio di semi di girasole.

Se avanzano? Tritateli e aggiungete del latte di soia, modellandoli a mo’ di palline e ricoprendoli di granella di cocco e codette di zucchero per ottenere dei cake pops dalla nota croccante!