“L’ultima parola è nelle mani della vita, che è più grande di noi”: nel duomo di Cuneo una messa in ricordo dei cinque ragazzi delle stelle

Celebrazione al Duomo per ricordare i cinque ragazzi morti in un incidente a Castelmagno un anno fa.

In chiesa ci sono le compagne di squadra di Camilla, cheerleader e promessa dello sport, c’è la mamma Laura Lucchino, che tanti progetti ha realizzato per ricordate la figlia, tra cui un sentiero a lei dedicato e un’area verde.

Come si fa a provare consolazione e speranza? Attraverso l’umiltà, rinunciando ad avere sempre l’ultima parola in un mondo dove tutti vogliamo avere ragione. Ma l’ultima parola non è nelle nostre mani, è nelle mani della vita, che è più grande di noi. E non possiamo essere giudici dei nostri fratelli, se usciamo dall’io avremo una vita grande che abbraccerà l’umanità intera”.