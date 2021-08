Oggi open day vaccinale al Movicentro di Bra per la fascia di età 12-19 anni

Oggi, mercoledì 11 agosto, come annunciato nei giorni scorsi, l’hub vaccinale Movicentro di Bra ospiterà un open day vaccinale, dedicato alla fascia di età 12-19 anni.

I destinatari dell’iniziativa sono, dunque, tutti i tutti i cittadini nati tra il 1/01/2002 e il 31/12/2009, con almeno 12 anni compiuti il giorno della vaccinazione, con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non abbiano un appuntamento prima del 23 agosto e a cui non è stata somministrata alcuna dose.

L’open day – per il quale verranno utilizzate le dosi di Moderna messe a disposizione dall’ASL CN2 – oltre ad accogliere coloro che si sono prenotati sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, sarà anche ad accesso diretto e i soggetti interessati potranno presentarsi presso l’hub Movicentro, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di domani, mercoledì 11 agosto, fino ad esaurimento dosi.

Si ricorda che i minorenni dovranno essere accompagnati, il giorno della vaccinazione, da un genitore o tutore munito di autocertificazione e consenso alla vaccinazione come da indicazioni del sito www.ilpiemontetivaccina.it .

Per maggiori info, sarà possibile contattare il numero 0172 1915244 o mandare una mail a vaccinazioni@medicalcenter.cn.it .