Un milione di euro per le tecnologie 4.0 nelle imprese della Granda

La Giunta camerale, consapevole della rilevanza delle tecnologie digitali come strumento indispensabile per la ripartenza, nell’ambito delle attività del PID Punto Impresa Digitale camerale ha deliberato l’apertura di due nuovi bandi per l’erogazione di voucher a valere sul bilancio 2021. È una delle tante iniziative messe in campo per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale presso le imprese di tutti i settori economici, col preciso obiettivo di migliorarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Ammontano a 300.000 euro le ulteriori risorse destinate al finanziamento di nuovi bandi, che si aggiungono ai 700.000 euro stanziati a inizio anno per il bando voucher digitali I4.0, portando a 1 milione di euro l’impegno camerale per la digitalizzazione delle imprese.

“I processi di innovazione e digitalizzazione rappresentano un fattore abilitante per la crescita delle imprese - afferma il presidente Mauro Gola -. Lo sforzo economico messo in atto dall’Ente camerale è significativo e crediamo che la transizione digitale sia la chiave per aumentare la competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali. C’è una stretta correlazione tra digitalizzazione e internazionalizzazione, come dimostra la crescita più elevata dei volumi di export delle aziende che fanno uso maggiore di strumenti digitali”.

Lo stanziamento complessivo di 300.000 euro è suddiviso su due bandi, del medesimo importo, che prendono il via dal 1° settembre.

La misura A, rivolta a imprese che partecipano a progetti aggregati, condivisi da un gruppo composto da 3 a 10 imprese, per supportare i progetti più qualificanti, che saranno selezionati da specifica Commissione.

La misura B, rivolta a singole imprese, per sostenere singoli progetti aziendali, a rendicontazione.

I bandi e la relativa modulistica sono disponibili sul sito camerale alla pagina www.cn.camcom.gov.it/it/bandi

Per informazioni e quesiti: protocollo@cn.legalmail.camcom.it