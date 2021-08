Vottignasco, i danni dell'alluvione sfiorano il milione: conclusa la raccolta delle segnalazioni

Il 10 agosto 2021 si è conclusa la raccolta delle segnalazioni danni dovuti all’evento atmosferico del trascorso 31 luglio.

A Vottignasco al momento, i danni di varia natura in agricoltura, sulle abitazioni, gli autoveicoli, le tettoie, e così via, ammontano a una cifra indicativa che sfiora il milione di euro, al netto del computo dei danni non prontamente stimabili.

La Giunta Comunale di Villafalletto con delibera n. 98 del 5 agosto 2021, ha richiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per eccezionali eventi atmosferici.

"Un atto - spiega il sindaco Giuseppe Sarcinelli - che sarà prontamente inviato al Presidente ed ai competenti Assessorati della Regione Piemonte; al Dipartimento della Protezione Civile c/o la Presidenza del Consiglio del Ministri; al Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio. Esperite tutte le formalità richieste dall’attuale normativa, si auspica che le Autorità preposte, gli Enti, i Ministeri - ciascuno per le proprie competenze - concedano quanto dovuto a tutte le comunità implicate nel calamitoso episodio atmosferico, affinché sia concreto e garantito l’aiuto delle Istituzioni, ovvero dello Stato".