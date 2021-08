Stanno lavorando senza sosta dalle 4.45 di questa mattina i Vigili del Fuoco, impegnati a spegnere le fiamme divampate in un magazzino di Rodello.

L'incendio si è verificato in una struttura di via Tagliata. Non si hanno al momento informazioni su eventuali feriti.

Sul posto stanno intervenendo quattro squadre una da Alba, una da Dogliani, una da Bra e una da Cuneo con l'npcr.