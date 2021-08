Quarantenne investito sulle strisce pedonali a Bra: per lui prognosi di un mese

Guarirà in un mese il pedone investito nei giorni scorsi in via Piumati, nei pressi del passaggio a livello: il quarantenne braidese stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da una Hyundai condotta da un altro braidese.

Dopo l'urto il giovane è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza del soccorso sanitario, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale di Bra, che ha anche provveduto ad acquisire le testimonianze dei presenti e a verificare le registrazioni del sistema di video sorveglianza comunale che hanno ripreso l'evento.