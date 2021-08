Viaggio a Matera, alla scoperta della città patrimonio dell'umanità

Nella nostra splendida Italia meridionale, esiste un luogo che è stato riconosciuto “patrimonio dell’Umanità” da parte dell’UNESCO, il primo a potersi fregiare di questo riconoscimento in questo splendido lembo di terra del nostro paese: Matera. Il capoluogo della Basilicata deve questo riconoscimento ai Rioni Sassi, che sono tra i siti abitati più antichi nel mondo.

Una città che nel corso degli anni ha ampliato sensibilmente il numero di turisti, che giungono a Matera da qualsiasi parte del mondo, pronti ad ammirare - come amava dire il grande Carlo Levi (autore dell’indimenticabile “Cristo si è fermato a Eboli”) - l’espressività e la toccante dolente debolezza di quella che, in tutto il mondo, è nota come “la città dei Sassi”.

La Civita, il cuore pulsante della “città dei sassi”

I Sassi di Matera si distendono in due vallate, separate dallo sperone roccioso della Civita. Il Sasso Barisano sorge sull’orlo della Rupe, è il più ricco di portali scolpiti e rappresenta il cuore sotterraneo della città lucana. L’altra vallata, il Sasso Caveoso, è ubicata nella zona meridionale della città e ricorda, seppur vagamente, una cavea teatrale.

Queste vallate sono divise dalla presenza della Civita, che rappresenta il cuore pulsante della Città Vecchia, quella maggiormente apprezzata dai tanti turisti che ogni anno si recano nel capoluogo lucano. In questa zona sono presenti rilevanti cattedrali e palazzi di alto pregio, che sono stati definiti dall’UNESCO “paesaggio culturale”.

Una visita completa di Matera si può avvenire nell’arco di tre giorni, riuscendo ad ammirare tutte le bellezze di questo scorcio dello Stivale estremamente suggestivo ed emozionante, riuscendo a gustarsi, compiutamente, le numerose architetture civili e religiosi presenti. Nel centro storico, ad esempio, si può ammirare, in tutta la sua prorompente beltà, la Cattedrale della Bruna e di Sant'Eustachio. costruita in stile romanico pugliese nel tredicesimo secolo.

La posizione in cui è situato il principale luogo di culto materano, sullo sperone più alto della Civita che divide i due Sassi, è particolarmente suggestiva. Chiusa a lungo per lavori di ristrutturazione e consolidamento, la Cattedrale è tornata ad essere un luogo di culto nel 2016, dove i fedeli possono partecipare al rito liturgico della Santa Messa.

Le chiese e le piazze più suggestive di Matera

La prima chiesa ad essere stata costruita al di fuori delle mura della città, invece, è quella dei SS Pietro e Paolo, struttura nata nel secondo decennio del dodicesimo secolo e che tutt’oggi, grazie ad importanti lavori di consolidamento, rappresenta un luogo di culto per gli abitanti della zona, oltre ad essere indicata nel “tour” all’interno della città lucana.

Matera, però, offre luoghi da visitare al di là di quelli sacri. In Piazza Vittorio Veneto, ad esempio, si può ammirare il Palazzo dell’Annunziata, dove oggi sorge la Biblioteca comunale, completa ristrutturata nel 1998 ed inaugurata alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio. Il Palazzo dell’Annunziata regala un bel colpo d’occhio nelle ore serali, in particolar modo al calar della notte.

Un altro luogo estremamente suggestivo è Piazza del Sedile, dove si può ammirare un Palazzo sorto alla fine del ‘700, in pieno stile rinascimentale, che prende il nome della piazza stessa. Piazza del Sedile rappresenta il fulcro della vita amministrativa e culturale del capoluogo della Basilicata, dove non mancano le occasioni per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze personali.