Cuneo, "Cinema sotto le stelle": si proietta "Come un gatto in tangenziale"

Nuovo appuntamento per “Cinema sotto le Stelle” che si tiene presso il parco “La Pinetina” in via Bongioanni angolo via Mons. Riberi a Cuneo, nei mesi di luglio/agosto.

Venerdì 13 agosto alle ore 21,15 è in programma “Come un gatto in tangenziale”, che conclude la rassegna.

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme”, organizzato dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del S.S. Mentale, il Comune di Cuneo, La Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il Cinema teatro Don Bosco, con il contributo del CSV “Società Solidale” ed il sostegno di Fondazione CRC.

Informazioni: Associazione MenteInPace 340-4127706 e Cooperativa Momo 389-7997866