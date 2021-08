Al Paschiero di Cuneo il primo Memorial "Piero Carosso"

Si svolgerà venerdì 13 agosto allo stadio Paschiero di Cuneo il primo Memorial "Piero Carosso", dedicato al famoso giornalista sportivo cuneese scomparso a 74 anni nel gennaio scorso.

Il modo migliore per ricordarlo e celebrare la sua grande passione per il Cuneo Calcio, di cui era grande tifoso.

Scenderanno in campo AC Cuneo 1905 Olmo, AC Bra e AC Pedona per un triangolare di calcio. Le gare si disputeranno in un tempo unico da 45 minuti, con calci di rigore al termine in caso di paritàLa serata si aprirà alle ore 19.45 con Pedona-Bra, seguiranno Bra-Cuneo alle 20.45 e Cuneo-Pedona alle 21.45.

L'ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass, al costo di 5 euro.

I posti sono prenotabili entro le ore 16 di venerdì al numero 3294837246, oppure all'indirizzo info@olmo84.com.