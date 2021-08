Bra, svelati i vincitori ‘mascherati’ più votati sul Gruppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’

Vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine e, quindi, vi ricordiamo che il concorso consisteva nel postare sul gruppo Facebook una propria foto, indossando questo accessorio all’ultimo grido e guadagnare più like di tutti.

Aggiungendo: “Voglio ringraziare tutti ed evidenziare che questo concorso ha già ‘vinto’ il premio come il più lungo della storia, visto che è partito il 1° ed è durato ben 7 mesi. Seguiranno, prossimamente, i video o le foto (non so ancora) con la documentazione della premiazione e consegna dei premi”.