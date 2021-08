Cuneo, inaugurate al San Paolo le Officine Creative

Sono state inaugurate venerdì 6 agosto le Officine Creative del quartiere San Paolo di Cuneo, alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, della cooperativa Emmanuele l'ASD Oratorio San Paolo, del comitato di quartiere e della Parrocchia.



Ospiti d'oronore i giovani del quartiere, che si sono confrontati con la vicesindaco Patrizia Manassero proponendo alcune idee. Tra di esse, le "panchine relazionali", luoghi a forma di C o di L dove potersi riposare e, allo stesso tempo, conoscere e guardare le altre persone: “Abbiamo pensato a delle panchine che possano invogliare anche due sconosciuti a parlarsi e conoscersi - sottolinea Andrea, uno dei giovani - . Tutto tramite un QR code che rimanda a una sezione su internet che noi cureremo e riempiremo di contenuti che possano essere di spunto per conoscersi e chiacchierare”.



Contestualmente all'inaugurazione sono state anche presentate le aiuole rigenerate dai ragazzi e dalle ragazze del quartiere, ma le Officine si propongono di dare forma anche a molte delle idee presentate alla Boa dai cittadini, come il laboratorio sul riuso e la costruzione di una rete di “antenne di quartiere”.



Mercoledì 25 agosto, al pomeriggio, avrà luogo il laboratorio dei giochi fai da te ai giardini del Centro Commerciale del quartiere.