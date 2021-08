Pontechianale, giovedì sera si presenta il libro sulla strada del Colle dell’Agnello

Giovedì sera 12 agosto a Pontechianale, in alta valle Varaita, con inizio alle ore 21, nello chalet della seggiovia, verrà presentato alla popolazione, ai turisti e ai villeggianti il libro “Colle dell’Agnello – Una strada appesa al cielo”, pubblicato in occasione dei 50 anni dell’apertura della strada che collega la valle Varaita a quella del Guil in Queyras avvenuta il 19 settembre 1970.



Il valico turistico di incomparabile bellezza naturalistica è andato assumendo, nel corso degli anni, importanza europea, specie per quel che riguarda il ciclismo e il mototurismo. Con i suoi 2744 metri è il terzo colle più alto d’Europa dopo l’Iseran e lo Stelvio, ma il primo internazionale perché collega l’Italia con la Francia attraverso una strada che si sviluppa per una decina di chilometri in alta quota, oltre i 2000 metri di altitudine.



Il volume – edito da Fusta editore col patrocinio di Bim, Unione Valle Varaita e Provincia di Cuneo - è articolato in tre capitoli curati da Gianpiero Boschero, Giampaolo Testa e Lorenzo Francesconi.



La serata rientra nell’ambito delle iniziative estive promosse dalla Pro loco del paese del lago.