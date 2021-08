Allarme per l'avvistamento di un lupo a Robillante e Valdieri: si tratta di un cane scappato dalla Valle Roya

Un appello per la ricerca di un cane.

L’animale, Praika, femmina di circa 2 anni e mezzo, è scappata tre settimane fa da Breil sur Roya in Francia. Sono stati diversi gli avvistamenti in queste settimane e si stima che dalla Liguria abbia poi imboccato il Colle di Nava ed è arrivata nel Cuneese. Ieri mattina (11 agosto) è stata segnalata dai carabinieri di Robilante, dove è stata erroneamente scambiata per un lupo. A seguire è stata individuata in serata (intorno alle 22) a Valdieri, nei pressi di Madonna del Colletto.

In caso di avvistamento chiamare immediatamente il 118 (ASL Veterinaria) che provvederanno a chiamare i canili di zona. È bene non inseguirla in macchina o rincorrerla, ma provare a spingerla in un posto chiuso (ad esempio un cortile) e tenerla d’occhio fino all’arrivo degli addetti.

La volontaria del canile di Camporosso si sta occupando delle ricerche, in caso di avvistamento avvisare anche lei, che potrà dunque aggiornare i suoi movimenti e tenerne traccia (AMANDA 3385813613)