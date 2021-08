A Niella Tanaro mattinata speciale al forno comunitario con Luc Debove, campione del mondo di pasticceria

Mattinata speciale al forno comunitario del Borgo a Niella Tanaro, rimesso in funzione lo scorso anno, dopo trent'anni di inattività.

In occasione dei numerosi eventi estivi dedicati alla filiera del pane, il campione del mondo di pasticceria Luc Debove, Executive Chef di École Ducasse, ha preparato e infornato pane e focaccia, insieme al vice presidente di Fondazione CRC Ezio Raviola, il consigliere Massimo Gula e i giornalisti.

"Un momento speciale, fortemente voluto dal Presidente Giandomenico Genta che lo scorso anno, in occasione della premiazione del concorso "pane artistico" aveva proposto questa iniziativa" - ha commentato il sindaco Gian Mario Mina - "Grazie a tutta Fondazione CRC per il costante sostegno al territorio e ai progetti di valorizzazione della tradizione del nostro paese, indissolubilmente legata al grano e al pane".

Alla mattinata "Inforniamo insieme" era presente anche la giornalista Géraldine Giraud, francese con cuore niellese che, grazie a un minuzioso lavoro di ricerca, ha riportato alla luce la tradizione dei panettieri niellesi e francesi, legati dall'amore per il pane genuino, realizzando il docufilm "In nome del pane" che sarà proiettato in due serate a Niella Tanaro.

I prossimi appuntamenti:

Fino al 31 agosto presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio Mostra fotografica "Come Eravamo. I niellesi del '900".

Tutte le domeniche fino a settembre, dalle 15 alle 18, "Preghiera dipinta" - "Le cappelle del Tanaro lungo le vie dei pellegrini e del sale": itinerari artistici tra '400 e '500, visite guidate agli affreschi del paese. Per info telefonare allo 3473810902

Sabato 14 agosto

alle 16.30 al Poggio Mietitura e battitura del grano come una volta

"A tutto pane e non solo"

Serata ludica all'insegna di pane e jambon

Giovedì 12 agosto

Rassegna "Musica sull'aia" - "Ritratti in musica": Duo di chitarre Dodicisuoni con Federico Briasco e Alberto Montano, alle 21 in piazza Oresto Giondo con ingresso a offerta libera

Lunedì 16 agosto

San Rocco

Per tutto il girono esposizione di statue artistiche lignee, in pietra o in cera in piazza Oreste Giondo

alle 16.30 S. Messa con la benedizione del pane e a seguire concerto del maestro Mondino

alle 22 proiezione del Docufilm "In nome del pane" di Géraldine Giraud

Spegnimento del forno comunitario

Domenica 22 agosto

"Musica sull'aia" - "Variazioni a mandolino e chitarra" Carlo Aonzo (mandolino) e Claudio Bellato (chitarra) alle 21 in piazza Oresto Giondo con ingresso a offerta libera

Mercoledì 25 agosto

intitolazione della strada al Poggio al primo sindaco di Niella

Settembre si aprirà con lo spettacolo teatrale de "I commedianti niellesi" alle 21 di venerdì 3

Sabato 4 e domenica 5 settembre

Festa del pane: manifestazione fieristica con espositori e spettacoli

Sabato 4

alle 17, presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio premiazione della seconda edizione del concorso "Il pane artistico";

Alle 18 premiazione della seconda edizione del concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane"

Domenica 5 settembre

Inaugurazione della Fiera del pane con le autorità

alle 22 seconda proiezione del docufim "In nome del pane" in piazza Giondo