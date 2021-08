Busca e Rossana si incontrano per progetti di sviluppo del comprensorio di Valmala

Progetti di sviluppo turistico del comprensorio di Valmala: è stato questo il tema dell’incontro avvenuto ieri a Pian Pietro fra i sindaci di Busca, Marco Gallo, e di Rossana, Giuliano Degiovanni, presenti anche il prosindaco di Valmala, Andrea Picco, e il vicesindaco di Rossana, Emanuele Barbero.

I due comuni, che confinano proprio nella zona di Pian Pietro, condividono inoltre il territorio della frazione Lemma. E', dunque, importante avviare una collaborazione per potenziare le strutture e migliorare i percorsi sentieristici estivi e invernali, perché la viabilità e la cura forestale nei due comuni, che si toccano in più punti, è fondamentale per dare nuove opportunità di sviluppo.



“E’ stato un incontro molto positivo - spiega il sindaco Marco Gallo - . Per Pian Pietro, dopo il nuovo affidamento del rifugio, desideriamo avviare nuovi progetti che è necessario condividere con il Comune confinante, con cui siamo legati da sempre da rapporti di amicizia”.

“Gli abitanti di Rossana – sottolinea il sindaco Giuliano Degiovanni - sono molto affezionati a Valmala e siamo felici di essere coinvolti e poter collaborare alla valorizzazione ambientale ed economica della nostra montagna”.