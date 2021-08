Cuneo, che fine ha fatto il progetto della sala del commiato? "Battaglia che non regala consensi. Ad oggi nulla si è mosso"

"Di certo la sala del commiato non è una battaglia che porta consensi ma siamo convinti che si tratti di una lotta di civiltà, oltre che di rispetto della legge che la prevede".

Commentano così Filippo Blengino e Alexandra Casu dell’Associazione Radicali Cuneo – Gianfranco Donadei” in una nota stampa, riportando all'attenzione del dibattito della città di Cuneo la questione dell'istituzione di una sala del commiato.

Sette mesi fa, infatti, si è tenuta la consegna al sindaco Federico Borgna da parte dei Radicali delle firme raccolte a sostegno della sua istituzione. Ma secondo gli scriventi nulla di concreto è stato fatto, nonostante l'impegno preso dall'amministrazione comunale di attivarsi entro la fine del mandato (ormai davvero imminente).

L'incontro del 20 gennaio scorso aveva visto i Radicali - e l'Unione Atei e Agnostici Razionalisti - incontrare il sindaco e l'assessore Luca Serale. "Durante l'incontro - dichiarano ancora Blengino e Casu - sembravano esserci presuppostoti più che positivi, ad ora, però nulla si è mosso. Negare un luogo dove potersi stringere nel dolore ai parenti dei defunti non credenti, è una mancanza di rispetto. Abbiamo chiesto un nuovo incontro al Sindaco, e ci auguriamo che le promesse non si rivelino aria fritta".

Già ad aprile i Radicali avevano sollecitato l'amministrazione. Cuneo per i Beni Comuni, nel settembre dello scorso anno, aveva portato la questione in consiglio comunale proponendo come luogo idoneo all'istituzione della sala l'ex residenza Bisalta.